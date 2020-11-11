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Жители Пскова смогут контролировать уборку улиц через интернет

Жители Пскова смогут контролировать уборку улиц через интернет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления города, содержание улично-дорожной сети в осенне-зимний период обсудили члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в ходе заседания под председательством главы администрации Пскова Александра Братчикова.

Как рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий, в рамках заключенных муниципальных контрактов подрядные организации подготовили противогололедные материалы и спецтехнику для проведения механизированной уборки проезжей части и тротуаров. При этом он отметил, что произошла смена подрядчиков, и теперь такой техники стало больше.

В дополнение к докладу Александр Братчиков сообщил, что в настоящее время разрабатывается электронная система контроля за уборкой улиц города. Он выразил надежду, что в скором времени она окажется в свободном доступе, и тогда любой житель Пскова сможет проконтролировать ход уборки интересующей его улицы и при необходимости связаться посредством этой системы с сотрудником УГХ, отвечающим за данное направление.