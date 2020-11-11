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В Пскове на неделю закроют участок улицы Олега Кошевого

В связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 8.00 13 ноября до 8.00 20 ноября будет закрыт для движения автотранспорта участок улицы Олега Кошевого - от улицы Леона Поземского до Школьной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, в качестве объезда определены улицы Труда и Школьная.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, просит по возможности заранее выбирать пути объезда и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.