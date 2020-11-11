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«Убитые дороги Пскова» просят проверить светофор на перекрестке Звездная - Юности

«Убитые дороги Пскова» обратились к главе администрации города Александру Братчикову с жалобой на светофор. Как сообщается в группе движения в соцсети «ВКонтакте", на некорректную работу светофора на улице Звездной и Юности жалуются «практически все» местные жители - им непонятен режим работы пешеходной фазы.

Для пешеходов время ожидания разрешающего сигнала кнопочного светофора - от 40 секунд до 4,5 минут.

В утреннее время светофором пользуются учащиеся школы №21. «Убитые дороги» направили обращение главе администрации Пскова Александру Братчикову с просьбой проверить работу светофора и исправить ситуацию.