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В Бежаницком районе начал работать асфальтобетонный завод

Новый завод в урочище Рытово КДМ-201 начал производство асфальта. Об этом пишет бежаницкая газета «Сельская новь».

С его запуском производительность будет достигать 110 тонн в час, что почти в четыре раза больше, чем на старом заводе. В связи с этим увеличится объем работ по выпуску и укладке асфальтобетонной смеси.

Работу по установке нового оборудования осуществляла бригада из Самары. Работники завода Бежаницкого филиала ГБУ ПО «Псковавтодор» тоже принимали в этом участие.

Первая партия произведенного асфальта пошла на обновление 1,8 км автодороги регионального значения Бежаницы - Красное Солнце (от улицы Советской по улицы Зеленой и далее). На ней будет уложен выравнивающий слой.