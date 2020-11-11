Визуально узковато - руководитель ГИБДД Пскова о новом кольце на Инженерной

Руководитель ГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт считает недостаточной ширину проезжей части на новом кольцевом на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной. Свое мнение он высказал 13 ноября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.
По проектной документации, согласованной всеми органами, предусмотрена ширина первой полосы 4 метра и следующей - 3,75, по ГОСТу.
«Визуально узковато, конечно, с учетом углов и поворотов при движении по кругу, - оценил Владимир Папорт. - Мы свои предложения вносили об увеличении ширины и о выделении хотя бы по 4 метра, в идеале, по 5 метров каждой полосы с учетом движения большегрузного транспорта с прицепами и автобусов-сцепок»
По его словам, на этапе строительства подрядчик не в состоянии отойти от подписанного проекта. Проектировщики не могли закладывать более широкую дорогу, так как это стало бы нецелевым использованием финансовых средств.
Владимир Папорт не исключил изменения параметров кольца в будущем.
При этом он назвал плюс от организации кругового движения: снижение скорости потока, постоянное движение транспорта независимо от направления движения и разгрузка дорог.