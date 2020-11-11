Капремонт привокзальной площади завершили в Острове

Капитальный ремонт привокзальной площади завершили в городе Острове. Подрядная организация «Дорожник 2010» обновила ливневую канализацию, после чего установила бордюрный камень, вымостила тротуарной плиткой посадочную площадку, провела фрезерование старого асфальта, уложила два слоя нового асфальтобетонного покрытия.
Фото: газета «Островские вести».
В ходе ремонтных работ подрядчик устранил все дефекты и восстановил элементы автомобильной дороги, пишет газета «Островские вести».
Стоимость работ составила более 9 млн рублей. Источники финансирования - областной и муниципальный бюджеты.