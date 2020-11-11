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На автодороге Череха - «Весна-80» завершается укладка асфальта

На автодороге Череха - Высоцкое - садоводческое товарищество «Весна-80» в Псковском районе завершается укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщается в сообществе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соцсети «ВКонтакте».

Дорожники используют в работе теплый асфальт, который можно укладывать даже при минусовых температурах, не нарушая технологии. Однако новый подрядчик усилил темпы работы, чтобы успеть до морозов.

Объект должен быть сдан 22 декабря. Впереди - укрепление обочин, нанесение разметки, благоустройство.