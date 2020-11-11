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На проект реконструкции участка дороги Неелово – Печоры потратят 8 млн рублей

Заказана подготовка проектной документации реконструкции автодороги Неелово – Кудина Гора – Печоры на участке км 18+470 – км 19+470 в Печорском районе. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, в проект входит часть дороги с мостом через Обдех.

Тип ее покрытия должен смениться с облегченного на капитальный. Тротуары уменьшатся с 1,05 до 0,75 метра. Вместо бордюрного ограждения появится барьерное. Ширина искусственного сооружения уточняется проектной документацией, сейчас она составляет 10,10 м.

Проектировщику предстоит уточнить у собственника объем компенсации затрат на переустройство существующего газопровода высокого давления.

Начальная цена контракта - 8 млн 345 тыс. 264 рубля. Итоги аукциона подведут 10 декабря.