АвтоМир / Дороги

Власти Псковского района заказали проект реконструкции моста через реку Многа

ООО «Андэкспро» разработает проект реконструкции моста через реку Многа на автодороге от дороги Череха - Назимово до Песчанки в Ядровской волости Псковского района. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, организация победила на торгах с предложением 2 млн 480 тыс. 333,74 рубля.

Второе место у ООО «Новгородавтомостпроект» с предложением 2 млн 495 тыс. рублей.

Источник финансирования - бюджет Псковского района, субсидии из областного бюджета.

В частности, будет установлено барьерное ограждение. Габарит проезжей части должен измениться с Г-4,5 на Г-6,5. Также появятся тротуары - два или один по 0,75 метра.

Начало и окончание ремонта планируется на 2021 год.