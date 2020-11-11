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Властям пожаловались на грязные светоотражающие столбы на дороге Псков - Невель

Женщина пожаловалась на ненадлежащее состояние пластиковых светоотражающих столбов на дороге Псков - Невель. Ее обращение опубликовано на сайте губернатора Псковской области.

«Прошу провести проверку по факту установки на автодороге Санкт-Петербург - Невель на участке Псков - Стремутка пластиковых столбов, на сплошных линиях разметки, отсутствия информативных знаков о начале и окончании их установки, а также содержания их в нормативном состоянии», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в темное время суток этот элемент дороги не виден из-за загрязненности светоотражающих элементов и представляет опасность для участников дорожного движения.

Ответственным за разрешение обращения назначили председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.