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В Опочке отремонтировали улицу, названную в честь разведчицы Раи Гавриловой

Ремонт улицы Раи Гавриловой, названной в честь партизанки-разведчицы Раи Гавриловой, завершился в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и стали частью патриотического проекта «Улица Победы», который проходит в этом году в 83 регионах России, участниках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожники привели в порядок 173 метра улицы Раи Гавриловой от дома №3 по улице Красноармейской до улицы 1 Мая: выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетонной смеси, отрегулировали высотное положение крышек колодцев.

Раиса Васильевна Гаврилова родилась в 1919 году в Опочке. Во время Великой Отечественной войны служила разведчицей, находясь на официальной службе у немцев в хозкомендатуре. В течение полутора лет через Раю Гаврилову партизаны и командование Красной Армией получали ценные данные о размещении огневых средств, укреплений, перемещении немецких войск по Ленинградскому шоссе. За точность поставляемых ею сведений получила агентурный псевдоним «Абсолют». В 1944 году она была арестована и расстреляна гитлеровцами. В 1967 году в память о разведчице улица Почтовая, на которой жила ее семья, названа в честь Раи Гавриловой.