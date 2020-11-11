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Октябрьский проспект отремонтируют в Пскове в рамках нацпроекта

Октябрьский проспект и Октябрьскую площадь отремонтируют в Пскове в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом говорилось на совещании под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 16 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Василий Осипов, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству области Борис Елкин и глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Также по нацпроекту планируется отремонтировать улицу Чудскую и закончить работы на последнем участке улицы Инженерной. На указанные дорожные работы в рамках нацпроекта планируется направить около 320 млн рублей.

Отмечается, что одним из самых крупных проектов на ближайшие три года станет реконструкция улицы Кузбасской Дивизии.

На средства субсидии из регионального бюджета в нормативное состояние приведут еще 15 объектов. Речь идет о въезде в город со стороны Крестовского шоссе от федеральной трассы до аэропорта. По словам председателя дорожного комитета, это важный участок, формирующий первое впечатление о городе у приезжих.

В этом году выполняются работы более чем на 25 километрах улично-дорожной сети Пскова. Это беспрецедентные объемы, сообщил Борис Елкин. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (общий бюджет составляет порядка 500 млн рублей), а также по другим программам регионального дорожного фонда. Большинство проектов завершены.

По направлению нацпроекта на финишной стадии два крупных объекта реконструкции: участок на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной, а также перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гражданской. По словам Бориса Елкина, риски срыва сроков сдачи отсутствуют. Он заверил, что отремонтированные улицы Ижорского батальона, Кузнецкой, Инженерной на участке от улицы Алтаева до улицы Труда и площади Героев Десантников также будут сданы в срок. Напомним, на приведение в нормативное состояние этих дополнительных городских автодорог будет направлено около 65 млн рублей.

Также в текущем году выполняются работы по содержанию, разработке проектной документации, ремонту проезжей части и тротуаров, дворовых территорий Пскова на сумму около 700 млн рублей, выделенных из областного бюджета. В настоящее время отремонтировано более 10 км тротуаров, отремонтировано свыше 50 проездов дворовых территорий общей площадью около 60 тысяч квадратных метров. По этому направлению в комитет, в том числе в социальных сетях, поступает наибольшее количество обращений граждан, подчеркнул Борис Елкин.

Добавим, в рамках межбюджетных трансфертов в размере более 30 млн рублей выполнен ремонт улицы Рокоссовского на участке от улицы Коммунальной до Гаражного проезда, сообщил Александр Братчиков. Он также доложил, что до конца года завершатся и работы по реконструкции участка улицы Леона Поземского. Стоимость контракта составляет свыше 350 млн рублей.

По итогам совещания глава региона поручил органам исполнительной власти взять на особый контроль работы по незавершенным объектам и обратил внимание на необходимость формировать планы дорожных работ на 2021 и последующие года с учетом повышения безопасности дорожного движения.