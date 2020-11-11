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Псковичка просит оборудовать пешеходный переход напротив погрануправления

Жительница Пскова просит оборудовать пешеходный переход возле дома №118/114 на улице Инженерной - между улицами Юности и Труда (напротив Пограничного управления ФСБ России по Псковской области). Ее обращение опубликовано на сайте губернатора области.

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«Сделали скоростную магистраль без пешеходного (перехода) - машины гоняют, а людям неудобно, приходится делать большие круги, чтобы дойти до остановки», - пояснила женщина. По ее словам, те, кто не хочет идти до пешеходных переходов, перелезают через дорожные ограждения, подвергая свою жизнь опасности.

«Если был бы пешеходный переход, такого бы не было. А бегают и взрослые, и дети. То пешеходные натыканы на каждом шагу, то их нет. Почему?» - добавила она.

«Ваше обращение принято на рассмотрение», - ответил глава администрации Пскова Александр Братчиков.