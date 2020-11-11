АвтоМир / Дороги

Новое барьерное ограждение установят в Псковской области по «дорожному» нацпроекту

Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») подписало первый контракт на установку и замену оцинкованного металлического барьерного ограждения на дорогах общего пользования регионального значения. Поставщиком по итогам электронного аукциона определено АО «Комплексный технический центр "Металлоконструкция"». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядная организация установит в регионе около 5,7 тыс. погонных метров барьерного ограждения.

На дороге Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком районе на отдельных участках с 44-го по 56-й км появится более 5,3 тыс. погонных метров ограждения. Этот отрезок дороги протяженностью более 12 км от границы Бежаницкого района с Новоржевским до дороги Порхов – Успенье в этом году по нацпроекту ремонтирует «Псковавтодор».

А на 67-м км дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы в Дновском районе демонтируют существующее ограждение и поставят новое, всего 380 погонных метров.

Барьерное ограждение должно быть оборудовано световозвращающими элементами. Помимо демонтажа и установки металлоконструкций, контрактом предусмотрена планировка обочин со срезкой растительного грунта на всем участке производства работ, добавление нового материала и его уплотнение для придания нормативных геометрических параметров.

Сумма контракта составляет 11,7 млн рублей. Средства на реализацию мероприятия по повышению безопасности дорожного движения направлены из областного бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».