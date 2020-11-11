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В Великих Луках временно закроют железнодорожный переезд

В Великих Луках временно закроют железнодорожный переезд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

В связи с производством ремонтных работ на железнодорожном переезде 307 км ПК9 (район ПМК, улица Дальняя) 19 ноября с 10.00 до 16.00 он будет закрыт для движения автотранспортных средств. Объезд возможен через деревню Трубичино на улицу Малышева.

Также в расписание движения автобусов также вносятся изменения. Автобус №103 «Великие Луки – Кунья» поедет через Трубичино – улицу Малышева – переезд Лазавицкий – автовокзал. Время отправления от автостанции в поселке Кунья – 9.40. Время отправления от автовокзала города Великие Луки – 13.10.

Движение автобуса №139 «Великие Луки – Кунья – Назимово» будет осуществляться через деревню Трубичино – улицу Малышева – переезд Лазавицкий – проспект Гагарина – далее по маршруту. Время отправления от остановки «Райбольница» – 11.00, от деревне Назимово – 12.55.