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Борис Елкин о реализации дорожного нацпроекта: Осталось только «накрасить губы»

Реализация планов, намеченных на этот год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Псковской области, находится в завершающей стадии. «Осталось "накрасить губы"», - сказал председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы второй год реализуем нацпроект БКАД. Надеюсь, жители Псковской области видят его результаты, пусть и неокончательные», - отметил гость студии, напомнив, что работы на некоторых дорожных объектах продолжатся в следующем году.

«Думаю, мы должны выполнить все показатели (намеченные по нацпроекту БКАД — ред.). Основные работы в большинстве случаев завершены. Осталось, как говорится, "накрасить губы" — финальные штрихи: где-то наносится дорожная разметка, где-то завершается озеленение, установка опор освещения. До конца декабря основные работы должны быть завершены, и работы будут проходить приемку», - заключил Борис Елкин.