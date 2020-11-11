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Фотофакт: У дома №18 на улице Труда в Пскове ремонтируют тротуар

Тротуар ремонтируют возле дома №18 на улице Труда в Пскове. Работы проводятся в рамках планового ремонта 2020 года, в которой включены 60 дворовых проездов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. На каждый округ выделено в среднем по 6,5 млн рублей.

Напомним, сейчас прорабатывается вопрос о выделении финансирования на ремонт тротуара по улице Труда, напротив школы №12, он находится на контроле у администрации Пскова.

Кроме того, рассматривается возможность включения в бюджет города Пскова на 2021 год финансовых средств на проведение ремонта тротуара вдоль Образского сквера со стороны проезжей части по улице Труда в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».