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Борис Елкин пообещал, что «Шабаны» дождутся нормальных дорог

«Шабаны» дождутся нормальных дорог, сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин. И произойдет это в ближайшее время, выразил он надежду, комментируя планы по ремонту улиц Войсковой и Полковой.

«В планах на следующий год этих дорог нет. Очень хотелось бы сделать, но там большая проблема с ливневкой. А именно ее полное отсутствие, - напомнил гость студии. - Когда там выделяли участки, их сделали плотно к дороге. Между домами и дорогой нет никакого зазора, воду отводить некуда, и кроме как сделать там ливневую канализацию, вариантов решить проблему нет». Просто укладка асфальта на этих дорогах, по убеждению Бориса Елкина, проблему не решит: «Объект проблемный, вода стоит и никуда ее не деть. Зачастую городским службам приходится ее откачивать».

«Разрабатывается проектно-сметная документация, объект переходящий на 2021 год. Если все будет хорошо, в конце следующего - начале 2022 года проторгуем и реализуем данный объект», - сообщил председатель дорожного комитета.