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Борис Елкин прокомментировал вероятность, что центр Пскова станет пешеходным

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин прокомментировал, насколько реально сделать центр города Пскова пешеходным.

«Однозначно сказать, что это реально, было бы неправильно. Но это требует тонкой проработки, - сообщил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. - Через центр города проходит большая часть транспорта в городе, все автобусные маршруты. С точки зрения того, что Псков — туристический центр, может, идеально было бы сделать центр пешеходным, но ввиду реалий и количества мостов через Великую это не представляется возможным».

Боис Елкин при этом напомнил, «чем закончилось одновременное закрытие площади Героев-десантников и Советского моста в Пскове». «Если закрыь хоть один мост, будут серьезные проблемы. Многие, может, пересядут на велосипед, но я себе слабо предсталяю, как зимой можно успеть доехать на работу. В других климатических условиях это было бы, наверное, проще», - резюмировал председатель комитета.