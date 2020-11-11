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Администрация проверила готовность подрядчиков к уборке Пскова зимой

Сегодня, 20 ноября, администрация города Пскова проверила готовность подрядных организаций - ООО «Сити Инвест Групп» и Псковский филиал ГБУ Псковской области «Псковавтодор» - к уборке областного центра в зимнее время, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В проверке приняли участие заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий и начальник контрольного управления городской администрации Наталья Симонова.

В ходе проверки Псковского филиала ГБУ Псковской области «Псковавтодор» (Малозональный переулок, 3), который обслуживает центральный район города, представители администрации осмотрели технику для содержания улично-дорожной сети.

На базе «Псковавтодора» имеется соляная установка, заготовлено 209 тонн технической соли для обработки дорог.

«В этом году дороги больше будут обрабатываться солью?» - поинтересовалась Наталья Симонова. Директор Псковского филиала «Псковавтодора» Сергей Бурцев ответил утвердительно. Такое решение, по мнению Натальи Симоновой, позволит исключить «пылевые бури» в городе.

Затем участники рабочего выезда посетили базу ООО «Сити Инвест Групп» (улица Леона Поземского, 131), которое обслуживает Завеличье и Запсковье.

«Вся техника, заявленная для зимнего содержания города, подготовлена. Мы готовы к выполнению контракта», - заверил представитель подрядчика Владимир Бурдилов и пояснил, что у фирмы имеется возможность закупить все необходимое в минимальные сроки.

Организация также располагает необходимым запасом пескосоляной смеси.

«Подрядные организации хорошо подготовились к уборке города. Лучше, чем в прошлом году», - подвела итог Наталья Симонова.