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Две площади отремонтируют в Пскове в 2021 году

Площадь Ленина и Октябрьскую площадь обновят в Пскове в рамках ремонта Октябрьского проспекта в 2021 году. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, рассказывая о планах по дорожным работам в рамках нацпроекта на ближайший год.

«Предварительный перечень объектов сформирован с учетом потребностей населения, по принципу от "худшего" объекта к "лучшему". В первую очередь, в рамках БКАД будет отремонтирован Октябрьский проспект с площадью Ленина и Октябрьской площадью. Также в планах - завершить Инженерную, сделать Чудскую и Крестовское шоссе. Это важный объект. Не все до него доезжают, но многие въезжают (в город - ред.). Въезды в город должны быть в хорошем состоянии, потому что это "лицо" города», - подчеркнул Борис Елкин.

Кроме того, в следующем году планируется отремонтировать участок улицы Максима Горького от Рижского проспекта до Коммунальной и участок улицы 128-й Стрелковой дивизии от площади Героев-десантников до улицы Вокзальной — там сейчас большая колейность, отметил председатель дорожного комитета.

«Чем дороги будут лучше, чем меньше на них будет ям, тем проще будет передвижение по городу», - резюмировал он.