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Дорожные подрядчики готовы к новому ГОСТу на асфальтобетон — Борис Елкин

Основная часть дорожных подрядчиков, работающих в Псковской области, готова к новому ГОСТу на асфальтобетонную смесь. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

«Новый ГОСТ уже предварительно появлялся, подрядчики к нему плавно шли. Требования конкурсной документации, может, были заточены под прежний ГОСТ, но с новыми материалами, в том числе с новым щебнем», - отметил гость студии.

Основная часть подрядчиов к новому ГОСТУ на асфальтобетонную смесь, по его словам, готова. «Есть подрядчики, которым надо за зиму переоборудовать свои заводы, а есть те, у которых заводы уже заточены под новые ГОСТы», - пояснил председатель комитета, также указав на необходимость улучшения внутреннего контроля за качеством дорожных работ со стороны заказчика.

«Мы стремимся к увеличению сроков службы материалов, и, надеюсь, подрядчики будут работать качественно», - добавил Борис Елкин.

Также он отметил, что подрядчикам, работающих на дорогах Псковской области с учетом растущих объемов финансирования следует совершенствовать материально-техническую базу.

«Постепенные сдвиги в плане увеличения финансирования дорожных работ в Псковской области идут, и хорошо, что они идут постепенно, потому что материально-техническая база подрядчиков не может единовременно переработать такие объемы работ. Вместе с ростом финансирования из федерального бюжета должна расти и база подрядчиков», - заключил он.