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Дорогу до полигона ТБО привели в порядок в Порховском районе

Дорогу, ведущую от 156 километра трассы Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков до полигона твердых бытовых отходов около деревни Замушки Порховского района, привели в порядок после прокурорской проверки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Указанная автомобильная дорога протяженностью 1 километр 200 метров имела дефекты дорожного покрытия (просадки, выбоины), что не соответствовало требованиям ГОСТа и нарушало права граждан на безопасное дорожное движение.

В этой связи прокуратура района направила в адрес главы Порховского района представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения.

После этого администрация Порховского района совместно с ООО «Экор.Ос», осуществляющим деятельность в сфере приема и захоронения твердых бытовых на этом полигоне, произвела грейдирование дороги. Кроме того, запланирована подсыпка песчано-гравийной смесью при наступлении благоприятных погодных условий.