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АвтоМир / Дороги

В Пскове ищут подрядчика для продолжения реконструкции улицы Леона Поземского

23.11.2020 20:52|ПсковКомментариев: 0

Объявлен аукцион на совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» Реконструкция улицы Леона Поземского в городе Пскове от Троицкого моста до границы города Пскова» (2 этап 2 пусковой комплекс). Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена - 275 млн 483 тыс. 560,00 рублей.

К ремонту предлагают участок улицы Леона Поземского от улицы Набат до улицы Ипподромной протяженностью 616 м с прилегающими участками включая пересечения и примыкания улиц. В техническое задание также входит ремонт тротуаров, парковочных мест, зеленых зоны между тротуарами и зданиями, пересечения и въезды во дворы.

Предусмотрено благоустройство площадки около здания по Советской набережной, дом 9 («Дом жилой А.Я. и В.Я. Сафьянщиковых»), реконструкция Варлаамского сквера, часть улиц Застенной (в границах сквера) и улицы Александра Невского (в границах сквера) протяженностью 127 метров. Предполагается реконструкция сквера Александра Невского (скейт-парк) в границах улицы Леона Поземского, улицы Алмазной и улицы Шоссейной.

В планировочную структуру территории Варлаамовского сквера входит детская площадка, состоящая из трех зон: детской «полосы препятствий», игровой площадки для детей старшего возраста и игровой площадки для детей младшего возраста. Подрядчику предстоит выполнить устройство покрытия из бетонной брусчатки, детских площадок с монтажом оборудования, устройство газонов, посадка деревьев и кустарников, установку урн и скамеек.

У «Дома Сафьянщиковых» выполнят устройство покрытия из бетонной брусчатки, устройство газонов, ремонт бетонной лестницы и подпорной стенки, установку урн и скамеек.

В сквере Александра Невского (между улицами Поземского, Алмазной и Шоссейной) выполнят устройство открытого круглогодичного спортивного сооружения для экстремальных видов спорта («скейтборд», «стритборд, «агрессив-стрит», «велосипеды BMX», «велосипеды МТВ», «воркаут», «стритбол») с монтажом спортивного оборудования, скамеек, урн. Здесь появятся тротуары и озеленение территории с устройством ветро- и пылезащитной полосы из древесных и кусарниковых насаждений шириной 5м со стороны проезжей части. Проектом предусмотрены модульный туалет, доступный для маломобильных граждан и площадка для нестационарной торговли с подключением к сетям водоснабжения, канализации и электроснабжения. Предстоит выполнить ограждение территории, устройство системы освещения и видеонаблюдения и установить пост охраны.

К участникам закупки установлены дополнительные требования к наличию опыта работы.Это наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции линейного объекта.

При этом стоимость такого одного исполненного контракта должна составлять не менее 40 процентов начальной цены закупки по реконструкции улицы Поземского.

Срок завершения работы по 1 декабря 2022 года. 

Теги: #дороги Пскова #реконструкция Поземского
Источник: Псковская Лента Новостей
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