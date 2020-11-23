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Строительство объездной дороги вокруг Опочки планируется в 2023 году

Планы по строительству обхода города Опочки обсудили на совещании в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области во главе с председателем ведомства Борисом Елкиным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Обсуждение строительства новой региональной дороги в Псковской области началось в связи с многочисленными обращениями граждан. Жители Опочки жаловались на большое количество фур и лесовозов, которые следуют через город, загрязняют воздух и создают опасную дорожную обстановку вблизи социальных объектов: больницы, поликлиники, магазинов и рынка.

Строительство обхода включили в государственную программу Псковской области «Развитие транспортной системы на период до 2024 года». Такой объект предусматривается схемой территориального планирования Псковской области.

В настоящий момент разрабатывается проект планировки территории, на основании которого разработают проектную документацию и в будущем проложат объездную дорогу. Предполагается, что обход соединит региональные трассы Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией и Опочка – Красногородск – граница с Латвией. Отмечается, что это позволит разгрузить районный центр от транзитного транспорта и снизит нагрузку на улично-дорожную сеть Опочки.

В зону трассы попадают земельные участки и объекты недвижимости, в том числе 6 жилых домов барачного типа в деревне Петровское по улице Парковой №№18, 20, 22, 25, 27, 29. Эти объекты планируется выкупить у собственников. Для этого будет произведут оценку рыночной стоимости имущества с учетом упущенной выгоды и всех убытков.

«Без крова никого не оставим, но для оформления сделки необходимо, чтобы все собственники имели на руках правоустанавливающие документы. На регистрацию права собственности у граждан есть два года, однако затягивать с этим не стоит», - отметил руководитель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Разработка проектной документации на строительство обхода города Опочки планируется на 2021-2022 годы, а строительство объездной дороги – на 2023 год. Средства на реализацию проекта выделят из областного бюджета.