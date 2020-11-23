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АвтоМир / Дороги

Более 50 км трассы Р-23 капитально отремонтировали в Псковской области

24.11.2020 16:19|ПсковКомментариев: 1

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ввело в эксплуатацию капитально отремонтированные 34 и 20-километровые участки федеральной автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Псковской области. Новые линии искусственного освещения смонтировали в 38 населенных пунктах, расположенных на дорогах Р-23 и М-9 «Балтия», сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Капитальный ремонт участка с 211-го по 245-й км в Стругокрасненском районе области стартовал в 2018 году, а на участке с 448-го по 468-й км в Пустошкинском районе – в 2019 году. В рамках контрактов специалисты выполнили переустройство воздушных линий электропередач и сетей связи, провели работы по изменению продольного профиля дороги для обеспечения хорошей видимости встречных автомобилей, заменили дорожную одежду на участках общей протяженностью 31 км, на остальных сделали усиление существующей дорожной одежды.

Большую работу провели по замене слабого основания в подошве насыпи. Заменили старые водопропускные трубы по основному ходу дороги и на примыканиях. Для обеспечения безопасности дорожного движения установили 24,5 км барьерного и 15,5 км пешеходного ограждения. На участке трассы Р-23 с 448-го по 468-й км по кромке проезжей части нанесли продольные шумовые полосы. Они позволяют привлечь внимание водителя, сконцентрировать его внимание. «В случае, если человек вдруг уснул за рулем или начал погружаться в сон, наезд на полосу разбудит его, а значит, убережет от съезда на обочину», - отметили в компании.

В черте населенных пунктов для удобства пешеходов построили тротуары, установили новые автопавильоны на остановках общественного транспорта, сделали заездные карманы. Кроме того, выполнили благоустройство площадок отдыха.

На участках капремонта установили 44 сигнальных пешеходных светофора на наземных переходах и более заметные для водителей дорожные знаки на Г-образных опорах, сигнальные столбики. В завершение работ на участке нанесли разметку из термопластика. В рамках выполнения природоохранных мероприятий построили системы водоотведения и локальные очистные сооружения.

В середине октября этого года Управление дорог «Северо-Запад» также завершило работы по устройству линий искусственного освещения в 24 населенных пунктах на автодороге Р-23. Общая протяженность освещенных участков составила 37,6 км. С учетом того, что эта федеральная трасса входит в европейский маршрут E95, который пролегает по Ленинградской, Псковской областям, далее – по Белоруссии и Украине, загруженность дороги достаточно высока.

«Дорога востребована, как у местных жителей, так и у водителей большегрузного транзитного транспорта. Устройство освещения позволит сделать передвижение пешеходов в темное время суток вблизи федеральной трассы в населенных пунктах Новгородка, Ременниково, Клиново, Исса, Барабаны, Опочка, Гривы, Аристово, Звоны, Маврино, Мякишево, Лашутино, Зуйково, Ночлегово, Кисели, Алоль, Холюны, Заречье, Красово, Пустошка, Заболотно, Линец, Руда, Жуково, Бегуново значительно более безопасным и комфортным», - пояснили в компании.

Также в октябре завершили устройство линий искусственного освещения общей протяженностью 24,4 км на автодороге М-9 «Балтия» (Москва – Волоколамск - граница с Латвийской Республикой) в 14 населенных пунктах: Кресты, Кунья, Федодориха, Михальки, Булынино, Торчилово, Брагино, Пожары, Молоди, Зажогино, Севастьяново, Максимово, Пустошка, Боконово. В настоящее время завершается проверка новых линий электроосвещения Ростехнодзором на предмет получения заключения о соответствии проекту, ведутся пуско-наладочные работы. Ввод линий освещения в эксплуатацию планируется до конца текущего года. На сегодняшний день в Псковской области полностью освещены населенные пункты на трех федеральных дорогах Р-23, М-9 и А-212.

Напомним, через год в Псковской области завершится капремонт еще одного участка федеральной трассы Р-23 с 428 по 448-й км.

Теги: #ремонт дорог #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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