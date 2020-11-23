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В Пскове стал заметнее запрет на стоянку на улице Петровской

В Пскове стал заметнее дорожный знак, запрещающий стоянку транспорта на участке улицы Петровской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СитиИнвестГрупп», в рамках муниципального контракта выполнены работы по переносу дорожного знака у дома №51.

Переустановлен на отдельную стойку дорожный знак 3.29, запрещающий стоянку транспорта по нечетным дням на нечетной стороне улицы Петровской. Теперь он установлен дальше от перекрестка с улицей Розы Люксембург и лучше виден водителям.

Работы выполнены по предписанию ГИБДД Пскова.