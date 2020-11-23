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Дорожный ремонт идет на улице Труда в Пскове

Возле домов №18 и №20 на улице Труда в Пскове ремонтируют дорогу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, работы проводятся в рамках планового ремонта 2020 года, в который включены 60 дворовых проездов. На каждый округ выделено в среднем по 6,5 млн рублей.

Эту территорию ремонтирует подрядчик ООО «СпецДор60». На сегодняшний день снят верхний слой асфальта, устанавливают бортовой камень. Также нужно отремонтировать дорогу вокруг дома, выполнить примыкания к подъезду, заасфальтировать подходные пути к библиотеке и выезд к улице Труда. Кроме того, будет отрегулирована высота крышек колодцев, оборудованы парковки для автотранспорта и восстановлен газон.

Дворовую территорию решили ремонтировать в первоочередном порядке по многочисленным просьбам жителей.