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Фотофакт: Псковских чиновников обвинили в создании иллюзии безопасности

Информационные таблички появились на месте гибели велосипедистки на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, таблички с надписями закреплены на стойках светофора у пешеходного перехода возле дома №41.

В тексте говорится следующее:

«15 августа 2020 года на этом переходе в ДТП погибла 25-летняя Софья.

Она могла бы быть жива, но в нашем городе:

- автомобили могут безнаказанно ехать co скоростью 80 км в час, со скоростью до 100 км в час водитель получит штраф всего 250 рублей

- автомобильные полосы слишком широкие, а переходы не оборудованы островками безопасности

Чиновники создают иллюзию безопасности вместо того, чтобы спасать наши жизни. Требуйте безопасных улиц!».