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АвтоМир / Дороги

В Великих Луках заработал общественный совет по проекту реконструкции проспекта Ленина

26.11.2020 16:53|ПсковКомментариев: 0

Глава города Великие Луки Николай Козловский на своей странице в Instagram сообщил о начале работы Общественного экспертного совета по проекту реконструкции проспекта Ленина. Его участниками стали представители разных областей: историки, строители, инженеры, экологи и общественники.

Активисты изучают проект, который находился на корректировке у подрядной организации.

Кроме того, за самой реализацией проекта будут следить общественные наблюдатели. Ими стали жители домов, расположенных на проспекте Ленина.

«Работа продолжается. Мы приложим все усилия, чтобы после реконструкции проспект Ленина не потерял свои исторические особенности и в то же время стал отвечать всем современным требованиям», - отметил глава города.

Теги: #великие луки #дороги #реконструкция
Источник: Псковская Лента Новостей
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