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Александр Братчиков не исключил проведение гарантийного ремонта улицы Поземского

У главы администрации Пскова Александра Братчикова возникли вопросы по качеству укладки асфальта и высоте крышек люков на новой проезжей части улицы Леона Поземского. Об этом он сообщил во время общения с журналистами 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отвечая на вопрос о сроках завершения ремонта улицы Набат в рамках реконструкции улицы Леона Поземского, Александр Братчиков отметил, что подрядчик старается закончить вовремя. Работы находятся на завершающий стадии. По его словам, в конце текущей недели - начале следующей планируется начать укладку асфальта, а потом приступить к устройству тротуара и озеленению.

При этом у главы администрации возникли вопросы по качеству работы. Не исключается возможность гарантийного ремонта.