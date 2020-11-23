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Псковичи провели общественную приемку перекрестка Инженерная - Индустриальная

Активисты волонтерского центра «Единой России» под руководством регионального координатора партпроекта «Безопасные дороги» Дениса Иванова осмотрели отремонтированные объекты улично-дорожной сети на улице Инженерной и Индустриальной в Пскове. В мероприятии приняли участие заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Грацкий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей пресс-службе регионального отделения «Единой России», партийцы высоко оценили качество ремонта улично-дорожной сети на объекте. В рамках реконструкции перекрестка были полностью заменены инженерные коммуникации, расширена проезжая часть, обустроены тротуары, создана разделительная полоса. Вместо оградительных заборов появилась живая изгородь, а напротив поликлиники №3 - шумозащитные экраны.

Ремонт улично-дорожной сети на перекрестке уже на стадии завершения. В течение недели на перекрестке будут подключены опоры освещения, установлены светофорные объекты, дорожные знаки, будет нанесена разметка.

Денис Иванов обратил внимание Александра Грацкого на необходимость расширения остановочного комплекса, а тот пообещал проработать этот вопрос.

Участница общественной приемки, секретарь первичного отделения Псковского городского местного отделения партии Пскова Елена Кривошей попросила также решить вопрос с проведением ямочного ремонта во дворах. «Во время ремонта дороги автомобилисты проезжали через дворовые территории, и теперь во дворах тоже требуется хотя бы ямочный ремонт, особенно на выездах у домов №12 и №14 по улице Инженерной, и у дома №4 по Индустриальной», - пояснила она.

Денис Иванов отметил, что на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного уже поднимался вопрос о том, чтобы запретить выезд в жилую зону около дома №14 по улице Инженерной.