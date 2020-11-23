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Тротуар и дорогу отремонтировали возле детского сада №25 в Пскове

Проезжую часть и тротуар отремонтировали возле детского сада №25 в Пскове (Рижский проспект, 56б). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, ремонтные работы выполнило ООО «СпецТрансСервис» в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Подрядчик также заменил бортовой камень, укрепил обочины, выполнил работы по отведению дождевых вод с поверхности тротуара возле входной группы в дошкольное учреждение, привел в порядок зеленые зоны вдоль тротуара. Кроме того, теперь у детского сада появилась небольшая парковочная площадка.

«Жители неоднократно обращались с просьбой благоустроить район, - отметила депутат по округу №7 Ольга Федорова. - Во время дождей дорогу около детского сада затапливало, что создавало проблемы для родителей и их детей, которые отводили дошкольников в учреждение. Люди были вынуждены парковаться на зеленой зоне, так как парковка не была здесь предусмотрена. Теперь территория полностью приведена в порядок. Псковичи достойны комфортной жизни».

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» идут работы по благоустройству улицы Шестака. Там выполнили понижение тротуаров, произвели обустройство ливневой канализации, отсыпку дорожного полотна, устанавливается новый бортовой камень. В планах оборудовать съезды для маломобильных групп населения. Работы выполняет подрядная организация «СитиИнвестГрупп».