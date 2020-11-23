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Ремонт дороги на улице Инженерной в Пскове поспособствовал увеличению аварийности

Ремонт дороги на улице Инженерной в Пскове поспособствовал увеличению аварийности. Об этом рассказала жительница Пскова в обращении на сайте губернатора.

Ранее заявительница направляла обращение о замечаниях к ремонту улицы Инженерной и необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности участка дороги. Оно было опубликовано 6 мая. Женщина приводит ответ главы администрации Пскова Александра Братчикова: безопасность дорожного движения на участке обеспечена путем оборудования дорожными знаками 3.24 «Ограничение максимальной скорости».

«Участок дороги на улице Инженерная и 1-м Ипподромном проезде является достаточно аварийным, чему "поспособстовало" в том числе новое дорожное полотно. При этом, в случае возникновения ДТП "близкое" расположение жилых домов к проезжей части, расположение действующего газопровода создает дополнительную угрозу жизни и здоровью людей, проживающих в домах вдоль по улице Инженерной (в том числе в районе указанного перекрестка). Ранее между проезжей частью и тротуаром было предусмотрено ограждение как единственное препятствие на пути неуправляемых автомобилей. Ограждение после демонтажа в связи с ремонтом дороги восстановлено не было», - сообщила женщина.

С момента первого обращения на данном участке дороги, по ее словам, произошло порядка пяти ДТП. В результате последнего ДТП было повреждено ограждение придомовой территории.

Женщина просит повторно рассмотреть возможность организации дополнительного обеспечения безопасности дорожного движения (установление камер контроля/фиксации скоростного режима, светофорного объекта и т.п.) на перекрестке улиц Инженерная и 1-ый Ипподромный проезд, а также установить пешеходное ограждение в зоне пешеходного перехода на стороне, прилегающей к жилым домам.