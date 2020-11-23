АвтоМир / Дороги

Эстония просит Россию согласовать ремонт моста на КПП «Куничина Гора – Койдула»

Министерство экономики и коммуникаций Эстонии обратилось к министерству транспорта РФ с просьбой согласовать действия по капитальному ремонту моста через реку Пиуза на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Куничина Гора - Койдула» на границе двух стран. Об этом министерство экономики и коммуникаций сообщило в понедельник, передает ТАСС со ссылкой нва телеканал ETV+.

Эстонское ведомство обратилось к российским коллегам с ходатайством, в котором указало, что все расходы по капитальному ремонту моста покроет госбюджет Эстонии. При этом для реализации проекта необходимо согласие России, поскольку часть моста находится на ее территории.

Как указано в сообщении, эстонские эксперты считают, что построенный 60 лет назад мост вскоре перестанет справляться с возрастающей транспортной нагрузкой и обеспечивать безопасность людей, которые переходят по нему границу пешком.

Эстония намерена приступить к строительным работам в 2024 году.