←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
мальчики Техосмотр не желаете?
Выветривать Бесполезно
Все ограничения движения
Не жди Очереди
Ликвидация
Шины на зиму
Светлее и безопаснее на федеральных дорогах
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
ещё Дороги 23.11.2020 16:320 Участок дороги Старый Изборск - Палкино - Остров отремонтируют в рамках нацпроекта 30.11.2020 18:390 В Великих Луках на опасном перекрестке заработал долгожданный светофор 30.11.2020 13:290 Дорожно-ремонтные работы проходят в Любятово 30.11.2020 13:100 Эстония просит Россию согласовать ремонт моста на КПП «Куничина Гора – Койдула» 30.11.2020 12:391 Ремонт дороги на улице Инженерной в Пскове поспособствовал увеличению аварийности 30.11.2020 12:140 Тротуар и дорогу отремонтировали возле детского сада №25 в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Эстония просит Россию согласовать ремонт моста на КПП «Куничина Гора – Койдула»

30.11.2020 13:10|ПсковКомментариев: 0

Министерство экономики и коммуникаций Эстонии обратилось к министерству транспорта РФ с просьбой согласовать действия по капитальному ремонту моста через реку Пиуза на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Куничина Гора - Койдула» на границе двух стран. Об этом министерство экономики и коммуникаций сообщило в понедельник, передает ТАСС со ссылкой нва телеканал ETV+.

Эстонское ведомство обратилось к российским коллегам с ходатайством, в котором указало, что все расходы по капитальному ремонту моста покроет госбюджет Эстонии. При этом для реализации проекта необходимо согласие России, поскольку часть моста находится на ее территории. 

Как указано в сообщении, эстонские эксперты считают, что построенный 60 лет назад мост вскоре перестанет справляться с возрастающей транспортной нагрузкой и обеспечивать безопасность людей, которые переходят по нему границу пешком.

Эстония намерена приступить к строительным работам в 2024 году.

Теги: #Куничина Гора #РФ #граница #таможня #мосты #Эстония
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Пользуетесь ли вы услугами сезонного хранения резины в шиномонтажах?
В опросе приняло участие 759 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
30.11.2020, 18:390 В Великих Луках на опасном перекрестке заработал долгожданный светофор 30.11.2020, 17:042 Стали известны места установки новых камер фотовидеофиксации в Псковской области 30.11.2020, 16:370 Пскович просит профинансировать обустройство автопарковок в водоохранных зонах 30.11.2020, 14:360 ДТП мешает движению по улице Некрасова в Пскове
30.11.2020, 13:290 Дорожно-ремонтные работы проходят в Любятово 30.11.2020, 13:100 Эстония просит Россию согласовать ремонт моста на КПП «Куничина Гора – Койдула» 30.11.2020, 12:391 Ремонт дороги на улице Инженерной в Пскове поспособствовал увеличению аварийности 30.11.2020, 12:140 Тротуар и дорогу отремонтировали возле детского сада №25 в Пскове
30.11.2020, 10:432 Светофоры и переходы признаны самыми действенными мерами по снижению смертности на дорогах 30.11.2020, 10:021 ВАЗ с пьяным водителем опрокинулся на объездной дороге Пскова 30.11.2020, 08:220 В России изменят теоретическую часть экзамена на права 30.11.2020, 07:591 Два легковых автомобиля столкнулись в Пскове
29.11.2020, 22:180 30 ноября перекроют участок улицы Некрасова 29.11.2020, 19:130 Житель Опочки лишится 200 тысяч рублей и прав за пьяное вождение 29.11.2020, 18:2436 Псковичи испортили новые пешеходные дорожки на улице Кузбасской дивизии 29.11.2020, 17:110 Фотофакт: Люк провалился на улице Вокзальной
29.11.2020, 16:090 Фургон съехал с дороги под Новоржевом, пострадала пассажирка 28.11.2020, 19:290 В Пскове таксист не уступил дорогу «Ауди», пострадали два человека 28.11.2020, 14:382 Петербуржцы пострадали в ДТП на трассе в Псковском районе 28.11.2020, 10:052 Пьяный водитель врезался в световую опору на Октябрьском проспекте в Пскове
27.11.2020, 22:306 Дорога через поселок Велье превратилась в скоростную трассу для большегрузов, жалуются местные жители 27.11.2020, 19:470 ДТП с участием двух машин произошло в Пскове 27.11.2020, 19:411 В комитет по транспорту не поступало заявление об увольнении от главы «Псковпассажиравтотранса» 27.11.2020, 17:070 Компания «Эгле» продолжит реконструкцию улицы Поземского в Пскове
27.11.2020, 16:430 ПЛН:ТВ: Как псковичи оценивают качество дорог в городе? 27.11.2020, 16:413 Завершается реконструкция дороги Лавры - граница с Латвией 27.11.2020, 13:390 Участок улицы Некрасова в Пскове перекроют 30 ноября 27.11.2020, 12:480 Ребенок пострадал в результате ДТП в Новосокольниках
27.11.2020, 11:410 Около 8 км трассы Неелово – Кудина Гора – Печоры отремонтируют в 2021 году 27.11.2020, 10:310 Нетрезвого водителя ВАЗа остановили великолукские полицейские 27.11.2020, 10:050 МРЭО в Пскове работает с 8 до 19 часов 27.11.2020, 08:340 Штраф получил мужчина, натравивший пса на полицейских на трассе Новгород - Псков
27.11.2020, 08:250 Беспилотные автомобили планируют использовать при сдаче экзамена на водительские права 27.11.2020, 07:150 На перекрестке Энгельса - Зверева в Великих Луках появится светофор 27.11.2020, 07:000 Регионам предложат устанавливать срок эксплуатации автобусов 26.11.2020, 22:274 Интерактив: Почему в центре Пскова не работает новый светофор?
26.11.2020, 21:020 Псковичи провели общественную приемку перекрестка Инженерная - Индустриальная 26.11.2020, 18:290 Два автомобиля столкнулись на улице Герцена в Пскове 26.11.2020, 16:531 В Великих Луках заработал общественный совет по проекту реконструкции проспекта Ленина 26.11.2020, 16:433 Александр Братчиков не исключил проведение гарантийного ремонта улицы Поземского
26.11.2020, 16:310 Пешеходные переходы и остановки на дорогах в Псковской области стали безопаснее 26.11.2020, 15:043 В Великих Луках проходят рейды по соблюдению «масочного режима» в автобусах 26.11.2020, 14:214 В Псковской области увеличили штрафы за парковку на газонах 26.11.2020, 14:120 Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Бежаницком районе
26.11.2020, 13:020 ФНС опровергла увеличение налога на автомобили дороже 3 миллионов 26.11.2020, 12:162 Фотофакт: Псковских чиновников обвинили в создании иллюзии безопасности 26.11.2020, 11:280 Объем дорожного фонда Псковской области вырастет до рекордных 10 млрд рублей 26.11.2020, 11:250 Школьная онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартует 30 ноября
26.11.2020, 09:470 Юного водителя из Новосокольнического района будут судить за нетрезвое вождение 26.11.2020, 00:400 Сбитый в Бежаницах велосипедист скончался по дороге в больницу 25.11.2020, 16:490 Псковский байкер рассказал о действии правила боевого летчика на дороге 25.11.2020, 16:121 Утвержден график проверки качества дезобработки салонов псковских автобусов
25.11.2020, 15:540 Короткий путь проложил водитель по новому кольцу на Запсковье 25.11.2020, 15:451 С сегодняшнего дня псковичи могут купить электронные проездные на декабрь 25.11.2020, 14:588 В Псковской области намерены повысить штрафы за парковку на газонах 25.11.2020, 14:379 Пешеходные странствия на Поземского
25.11.2020, 14:350 Россияне рассказали, как готовят свои автомобили к зиме 25.11.2020, 13:580 Дорожный ремонт идет на улице Труда в Пскове 25.11.2020, 13:123 «Рычащим» в ночное время мотоциклистам негде самореализоваться - эксперт 25.11.2020, 10:546 Светофор меняют на Четырех углах в Пскове
25.11.2020, 09:510 МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на водительские права 24.11.2020, 20:070 Гололедица ожидается ночью на дорогах Псковской области 24.11.2020, 18:182 В Пскове стал заметнее запрет на стоянку на улице Петровской 24.11.2020, 16:505 Фотофакт: Новый остановочный павильон на улице Фабрициуса
24.11.2020, 16:191 Более 50 км трассы Р-23 капитально отремонтировали в Псковской области 24.11.2020, 15:330 Строительство объездной дороги вокруг Опочки планируется в 2023 году 24.11.2020, 12:560 Мать и ребенок пострадали в ДТП на переходе в Великих Луках 24.11.2020, 12:462 Стали известны подробности смертельного ДТП в Печорском районе. ФОТО
24.11.2020, 12:180 Легковой автомобиль и фура столкнулись в Печорском районе, погибли два человека 24.11.2020, 12:160 Определен подрядчик на ремонт дороги Опочка – Красногородск 24.11.2020, 11:260 Переезд на улице Малышева закроют в Великих Луках 26 ноября 24.11.2020, 09:360 МВД изменит водительские удостоверения и ПТС
23.11.2020, 20:521 В Пскове ищут подрядчика для продолжения реконструкции улицы Леона Поземского 23.11.2020, 17:265 Интерактив: Имейте совесть! 23.11.2020, 17:194 Удивительной назвал Александр Козловский новую инициативу депутата Васильева 23.11.2020, 17:010 Псковские автобусы проверили на чистоту и соблюдение требований по санобработке
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.