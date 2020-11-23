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Дорожно-ремонтные работы проходят в Любятово

Дорожно-ремонтные работы проходят в микрорайоне города Пскова Любятово, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ со ссылкой на управления городского хозяйства администрации Пскова.

В целях благоустройства микрорайона рабочие провели сезонную уборку территории, заменили аварийный остановочный павильон на улице Николая Васильева, отремонтировали освещение на улицах Новгородской и Майской. Кроме того, на Партизанском переулке и 1-ом переулке Псковстроя засыпали щебнем дорожные ямы, возле магазина «Вимос» оборудовали парковку для машин, а возле других магазинов и ларьков установили урны, скосили траву и оборудовали подходные пути.

Возле храма Николая Чудотворца устранили проблему утечки газа, заменив запорную арматуру. На остановке «Школа 17» оборудовали остановочный павильон, а возле домов №71 и 83а на улице Николая Васильева скосили траву и убрали кучи сухих веток.