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В Великих Луках на опасном перекрестке заработал долгожданный светофор

Светофор в Великих Луках на пересечении улиц Торфобрикетной и Силина введен сегодня, 30 ноября, в эксплуатацию. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава города Николай Козловский.

«Соблюдены все нормы и требования для обеспечения безопасности и пешеходов, и водителей», - уточнил он.

Ранее, 23 ноября текущего года водитель автомобиля «BYD F3» на перекрестке улиц Силина и Торфобрикетной сбил женщину с ребенком, а 24 ноября на сайте губернатора Псковской области появилось обращение от мужчины, который пишет, что на перекрестке Силина - Торфобрикетная, на пешеходном переходе, сбили его жену и сына.

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«Светофор установлен уже более 2 лет назад, но так и не введен в эксплуатацию. Уже не первый раз здесь сбивают людей. Камера видеофиксации дорожных нарушений, установленная неподалеку, смотрит не на пешеходный переход, а в противоположную сторону», - написал тогда автор обращения.