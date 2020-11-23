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В Пскове впервые отремонтировали тротуары вдоль улицы Юбилейной

Парковую зону вдоль улицы Юбилейной в Пскове впервые с момента строительства жилых домов №№44, 50 и 60 привели в порядок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, по левой стороне магистрали на участке между Рижским проспектом и улицей Коммунальной полностью отремонтировали тротуары. Их протяженность составила более 2 км, а ширина - от 2 до 3 метров.

Подрядной организацией на объекте выступила компания «Дорожник-2010». По контракту с управлением городского хозяйства администрации города Пскова дорожники разобрали старое покрытие пешеходных дорожек, установили бортовой камень, выполнили основание из щебня, уложили асфальтобетонную смесь, сделали карманы под скамейки, в некоторых местах установили новые урны, подрезали ветви деревьев и засеяли газоны семенами трав.

Некоторые дорожки, которыми не пользовались прохожие, демонтировали и засыпали землей. «Народные тропы» оформили бортовым камнем и заасфальтировали. Общая площадь асфальтобетонного покрытия составила около 5,8 тысячи квадратных метров.

«Работы исполнены в срок и с должным качеством. Приемочная комиссия после осмотра объекта подписала акт ввода в эксплуатацию», - отметили в комитете.

Стоимость работ составила более 9 млн рублей. Средства на ремонт поступили из дорожного фонда Псковской области.