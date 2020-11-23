АвтоМир / Дороги

В Пскове приведен в порядок участок улицы Ижорского батальона протяженностью более 550 метров

В Пскове приведен в порядок участок улицы Ижорского батальона протяженностью более 550 метров. Как сообщает официальное сообщество ВКонтакте национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области, подрядчик выполнил фрезерование изношенного покрытия проезжей части и уложил два слоя нового асфальтобетонного покрытия. Вместо разбитого бортового камня тротуаров установил новый.

Также на объекте уложен новый асфальт на пешеходной зоне, заменены люки, нанесена разметка, укреплены обочины, газоны засеяны травой.

Работы проводились на участке от улицы Леона Поземского до улицы Чудской. Ремонт обошелся в 11,3 млн рублей.

Добавим, что работы проводило ООО «Спецттранссервис».