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В Печорах обновят дорогу к железнодорожной станции за счет нацпроекта

Дорогу протяженностью 2,1 км приведут в порядок в городе Печоры в 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Речь идет об участке «Печоры - ж/д станция Печоры Псковские - Нутрецово», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Ремонтом займется ООО «Дорожное предприятие «Виконт» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области («Псковавтодор»). Стоимость работ составит более 31 млн рублей. Средства уже предусмотрены в областном бюджете.

В подготовительный этап работ включено устройство водоотводных канав, планировка откосов и дна кюветов, валка деревьев и корчевка пней, расчистка полосы отвода от кустарника, срезка асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования на глубину до 5 см, демонтаж 18 чугунных люков и регулировка их высоты.

Кроме того, подрядчик выполнит ремонт водопропускных труб и водоотводных сооружений.

На проезжей части запланировано устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, восстановление укрепленной части обочин и виражей. Обочины укрепят смесью песка, щебня и гравия, бровку засеют травой, также приведут в порядок пересечения, примыкания и съезды.

На автобусных остановках будет заменен бортовой камень и покрытие посадочных площадок.

Окончание работ запланировано на 14 июля 2021 года.

Гарантия на водопропускные трубы и водоотвод составит 8 лет, нижний слой покрытия - 5 лет, верхний слой покрытия - 4 года, обочины, бортовые камни, откосы и разметку термопластиком - 2 года.

Добавим, что в 2021 году также будет разработана проектная документация на устройство недостающих освещения и тротуаров на участке этой дороги длиной 292 метров: от пересечения с улицей Набережной с последующей реализацией проекта.