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Опубликовано видео работы нового светофора на кругу Индустриальная-Инженерная

В Пскове на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной заработал светофор, сообщают активисты «Убитых дорог Пскова». Видеозапись с перекрестка, сделанная уличной камерой, опубликована в паблике движения «ВКонтакте».

В этом году автомобилисты начали пересекать перекресток по-новому. Дорожные рабочие оборудовали локацию круговым движением, что вызвало неоднозначную реакцию водителей. Появление светофора они тоже не оставили без внимания. «Раньше просто с левого ряда с круга съезжали, а теперь это делают с левого ряда на красный свет», - иронизирует под видеозаписью один из пользователей соцсети. «Не, - выразил свое мнение еще один автомобилист, - туда трезвому соваться точно не стоит».