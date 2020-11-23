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Ремонт улицы Инженерной от Труда до Алтаева обещают обещают завершить через неделю

Укладка верхнего слоя асфальта на участке улицы Инженерной от Труда до Алтаева завершится в течение четырех дней. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заместителю главы администрации Пскова Елене Жгут рассказал замдиректора ООО «Дорожный отряд» Евгений Васильев в ходе ее рабочего выезда на объект.

Елена Жгут назвала данную дорогу проблемным объектом. Сегодня подрядчик приступает к укладке верхнего слоя и закончит эти работы в течение четырех дней. Общая протяженность ремонтируемого участка - более 1 км 200 метров. Весь объем работ на объекте Евгений Васильев обещал закончить через неделю.

Пешеходный светофор на улице Индустриальной включат завтра, 4 декабря.





Добавим, у подрядчика также не завершен ремонт площади Декабриста Пущина и нескольких дворовых территорий. В одном дворе работы еще даже не начинались.





Все эти объекты Евгений Васильев обещал сдать к 15 декабря.