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Укладка верхнего слоя асфальта на улице Аллейной в Пскове начнется 4 декабря

Завтра, 4 декабря, начнется укладка верхнего слоя асфальта на ремонтируемом участке улицы Аллейной. Об этом рассказал директор филиала ООО «СМУ-17» Антон Идирисов 3 декабря во время объезда городских объектов заместителем главы администрации Елены Жгут.

Ширина дороги увеличилась с 3 метров до 5. На этом участке 20 люков. Рабочей силы у подрядной организации хватает. На другом объекте - улице Школьной - и здесь разные рабочие.

Сроки ремонта нарушены, будут применены штрафные санкции.

Антон Идирисов отметил, что на Аллейной, как и на улице Школьной, используется гранитный щебень.