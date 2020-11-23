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Реконструкцию перекрестка Фабрициуса - Гражданская в Пскове завершат в течение недели

В течение недели подрядчик обещает закончить реконструкцию перекрестка улиц Яна Фабрициуса и Гражданской в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данную информацию озвучил представитель подрядной организации 3 декабря во время встречи с заместителем главы администрации города Пскова Еленой Жгут.

«Что эта доска тут делает?» - начала общение с подрядчиком Елена Жгут. По словам представителя фирмы, идет уборка, наладка светофоров, установка ограждения. «Мы вам не надоели?» - спросила Елена Жгут в ходе беседы, добавив, что на месте дорожников она бы уже поторопилась выполнить все требования, только чтобы не встречаться с заказчиком работ.

Елена Жгут отметила, что невыполнение этапов работы - это объективный факт, как и нехватка рабочей силы на объекте. На следующий четверг назначена новая встреча на месте работ.