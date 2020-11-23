АвтоМир / Дороги

Уличное освещение появится на улице Куприна в Пскове до конца года

Уличное освещение появится на улице Куприна в Пскове до конца года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, об этом заявил заместитель главы областного центра Сергей Гаврилов в ходе выездного совещания на своем округе №4.

Он рассказал, что ранее жители данного микрорайона неоднократно обращались с просьбой содействия в вопросе обустройства наружного освещения. «На сегодняшний день работы ведутся в этом направлении и будут завершены до конца этого года», - отметил Сергей Гаврилов.

В выезде приняли участие представители управления городского хозяйства администрации Пскова, подрядной организации и местные жители.