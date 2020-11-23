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Дмитрию Пермякову непонятен смысл «озаборивания» Пскова

Депутату Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Дмитрию Пермякову непонятен смысл «озаборивания» Пскова. Свое мнение на этот счет он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Депутат напомнил, что в последнее время занялся урбанистической деятельностью, тесно сотрудничая с «Городскими проектами». «Мы занимаемся тем, что пытаемся благоустроить наш город для пешеходов, велосипедистов и для автомобилистов тоже. Собираем подписи под петицией за возврат ликвидированных пешеходных переходов, работаем против "озаборивания" города», - напомнил Дмитрий Пермяков.

«Эстетически эти заборы ужасны. Они даже практической пользы не несут. То есть смысл "озаборивания" мне вообще непонятен. Они никак не способствуют безопасности», - отметил депутат и привел в качестве негативного примера недавнее ДТП в Пскове, когда автомобиль снес несколько пролетов ограждения. По мнению Дмитрия Пермякова, аналогом «озаборивания» города могла бы стать высадка кустарников вдоль дорог. «Все придумано до нас. Урбанистика как наука в Европе существует с 70-х годов, и там четко прописано, как регулировать дорожное движение, где делать островки безопасности, где круговое движение, а где надземный переход», - пояснил депутат.

Высказав критические замечания по поводу политики ликвидации пешеходных переходов в Пскове, Дмитрий Пермяков подчеркнул, что люди все равно будут переходить дорогу там, где привыкли, тем самым создавая аварийную ситуацию, и забор не будет представлять для них помеху.

Свою деятельность по сохранению пешеходных переходов Дмитрий Пермяков в скором времени намерен перевести из общественного русла на уровень гордумы, чтобы она обрела нормативные рамки. «Это будет обязательно сделано на втором этапе нашей работы, когда мы сформулируем общественный запрос, представим в администрацию условную тысячу подписей и скажем, что избиратели против ликвидации пешеходных переходов, давайте действовать в рамках их воли, давайте вырабатывать нормативные документы, возвращать пешеходные переходы... Это задача на перспективу, но на короткую. Все это решаемо в ближайшее время», - заключил гость студии.