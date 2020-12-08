←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Все ограничения движения
Ликвидация
Не жди Очереди
Светлее и безопаснее на федеральных дорогах
Шины на зиму
Выветривать Бесполезно
мальчики Техосмотр не желаете?
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
ещё АвтоМир / Дороги 08.12.2020 10:111 В Пскове выбирают подрядчиков на ремонт дорог в 2021 году 08.12.2020 10:111 В Пскове выбирают подрядчиков на ремонт дорог в 2021 году 07.12.2020 18:380 В Острове завершена реализация программы «дорожного» нацпроекта на 2020 год 07.12.2020 17:251 «Псковавтодор» заказал восемь комплексов фотовидеофиксации за 23,9 млн рублей 07.12.2020 14:437 Дмитрию Пермякову непонятен смысл «озаборивания» Пскова 04.12.2020 15:002 Уличное освещение появится на улице Куприна в Пскове до конца года
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

В Пскове выбирают подрядчиков на ремонт дорог в 2021 году

08.12.2020 10:11|ПсковКомментариев: 1

Администрация Пскова ищет подрядчиков для ремонта дорог в 2021 году. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

В частности, объявлен аукцион на ремонт Октябрьского проспекта (на участке от улицы Свердлова до Октябрьской площади). В него также включены Октябрьская площадь, площадь Ленина (в том числе улица Советская от улицы Поземского до Октябрьской площади), проезд к улице Ленина, улица Леона Поземского (от Советской до Советского моста), улица Воровского (от км 0+085 до км 0+125). Начальная цена контракта - 111 млн 990 тыс. 903,60 рубля. Аукцион проведут 16 декабря.

Заданием предусмотрено фрезерование 30284 кв. метров покрытия, ремонт тротуара, регулировка высотного положения крышек 270 люков с подъемом на высоту до 10 см, устройство тактильной плитки, демонтаж и монтаж пешеходных ограждений, нанесение разметки.

Завершить работы планируется до 31 августа 2021 года.

Также проводятся торги на ремонт улицы Инженерной (на участке от дома № 12 по улицы Инженерной до улицы Алтаева), в том числе дублера (на участке от дома №12 до дома №100 по Инженерной). Начальная цена составляет 65 млн 746 тыс. 454,40 рубля. Вид договора подряда - контракт с фиксированной ценой. Аукцион проведут 16 декабря.

Протяженность ремонтируемого участка – 0,660 км. Ширина проезжей части – от 14 до 20 метров. Предусмотрено фрезерование 25798 кв. метров покрытия, ремонт тротуара, регулировка высотного положения крышек 11 люков с подъемом на высоту до 10 см, демонтаж и монтаж пешеходных ограждений, нанесение разметки. Закончить ремонт подрядчик должен до 31 августа 2021 года.

Кроме того, объявлен аукцион на реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии (от улицы Никольской до улицы Западной), улицы Западной (от Кузбасской Дивизии до улицы Коммунальной), улицы Байкова (от Западной до улицы Рокоссовского, 1 пусковой комплекс). Начальная цена - 304 млн 581 тыс. 850 рублей. Срок завершения работ - 1 декабря 2022 года. Аукцион проведут 15 декабря.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова #улица Инженерная #улица Поземского #площадь Ленина #улица Воровского #улица Советская
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Пользуетесь ли вы услугами сезонного хранения резины в шиномонтажах?
В опросе приняло участие 834 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
08.12.2020, 10:530 Пскович оплатил штраф за нетрезвую езду после вмешательства приставов 08.12.2020, 10:111 В Пскове выбирают подрядчиков на ремонт дорог в 2021 году 08.12.2020, 09:410 МВД обяжет автошколы в течение пяти дней передавать данные об учениках 07.12.2020, 18:380 В Острове завершена реализация программы «дорожного» нацпроекта на 2020 год
07.12.2020, 17:251 «Псковавтодор» заказал восемь комплексов фотовидеофиксации за 23,9 млн рублей 07.12.2020, 16:490 Специалист по выкупу и оценке автомобилей с пробегом требуется компании «Прагматика Псков» 07.12.2020, 15:241 Пскович задолжал 427 тысяч рублей за хранение «Мерседеса» на штрафстоянке 07.12.2020, 14:437 Дмитрию Пермякову непонятен смысл «озаборивания» Пскова
07.12.2020, 13:380 МВД намерено ужесточить контроль за неисправными автомобилями 07.12.2020, 12:270 В Пскове водитель «Ниссана» может лишиться прав после наезда на дорожный знак. ФОТО 07.12.2020, 07:470 Получить разрешение на переоборудование автомобиля можно будет онлайн 06.12.2020, 10:531 Автомобиль перевернулся на проспекте Энтузиастов в Пскове
05.12.2020, 22:550 В Себежском районе водитель инормарки не справился с управлением и съехал в кювет 05.12.2020, 14:450 В Порховском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП 04.12.2020, 21:340 На перекрестке Рижского и Рокоссовского затруднено движение из-за ДТП 04.12.2020, 17:511 С начала года в Пскове 14 водителей уехали с места ДТП с пострадавшими
04.12.2020, 15:550 С 11 декабря изменяется расписание движения пригородных автобусов №106 и 126 04.12.2020, 15:002 Уличное освещение появится на улице Куприна в Пскове до конца года 04.12.2020, 14:181 Автомобиль врезался в дерево на улице Горького в Пскове. ФОТО 04.12.2020, 13:021 Бренд Chevrolet вернулся на автомобильный рынок Пскова
04.12.2020, 12:150 Пскович угнал «Шевроле» у знакомого и попал в ДТП под Гатчиной 04.12.2020, 11:300 Подписан контракт на ремонт 3,6 км дороги Першино – Ваши в Великолукском районе 04.12.2020, 08:500 ДТП с участием шести машин произошло у ПЗМП 03.12.2020, 20:170 Опубликовано видео с места столкновения грузовика с «Хендаем» на трассе Петербург - Псков
03.12.2020, 15:564 Псковичка пожаловалась на хамство кондуктора в автобусе 03.12.2020, 14:560 Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Стругокрасненском районе 03.12.2020, 11:5214 Борис Елкин объяснил, почему девочку высадили из автобусов в Пскове два раза за день 03.12.2020, 11:395 Реконструкцию перекрестка Фабрициуса - Гражданская в Пскове завершат в течение недели
03.12.2020, 11:060 Список нарушений с начислением штрафных баллов на экзамене по ПДД расширили 03.12.2020, 11:050 Укладка верхнего слоя асфальта на улице Аллейной в Пскове начнется 4 декабря 03.12.2020, 10:481 Ремонт улицы Инженерной от Труда до Алтаева обещают завершить через неделю 03.12.2020, 10:296 Подрядчик «идеально» сделал люки на ремонтируемой улице Школьной в Пскове
03.12.2020, 09:060 В РФ вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС 02.12.2020, 23:571 У стоящего на психиатрическом учете жителя Псковской области нашли водительские права 02.12.2020, 18:4710 Опубликовано видео работы нового светофора на круге Индустриальная-Инженерная 02.12.2020, 15:120 В Печорах обновят дорогу к железнодорожной станции за счет нацпроекта
02.12.2020, 14:352 Момент наезда на пешехода на проспекте Энтузиастов в Пскове попал на видео 02.12.2020, 11:532 В Пскове приведен в порядок участок улицы Ижорского батальона протяженностью более 550 метров 02.12.2020, 10:450 МВД разрешит сдавать экзамен на права с 16 лет 02.12.2020, 09:591 Водитель «Рено» наехала на пешехода в Пскове
02.12.2020, 08:550 Интерактив: Автобус игнорирует остановку напротив школы в Середке 01.12.2020, 20:340 «Форд Мондео» изъят за долги у псковича 01.12.2020, 20:140 Эксперты: ремонт по ОСАГО перестал быть головной болью автомобилистов 01.12.2020, 18:070 Открыто рабочее движение по новому мосту через Шелонь
01.12.2020, 13:152 Пьяные водители «девятки», мопеда и мотоцикла попались полиции в нетрезвом виде 01.12.2020, 12:191 В Пскове не работает светофор на перекрестке Горького - Люксембург 01.12.2020, 11:230 Учащийся угнал «Рено Логан» в Великих Луках 01.12.2020, 09:476 В Пскове впервые отремонтировали тротуары вдоль улицы Юбилейной
30.11.2020, 18:391 В Великих Луках на опасном перекрестке заработал долгожданный светофор 30.11.2020, 17:044 Стали известны места установки новых камер фотовидеофиксации в Псковской области 30.11.2020, 16:370 Пскович просит профинансировать обустройство автопарковок в водоохранных зонах 30.11.2020, 14:360 ДТП мешает движению по улице Некрасова в Пскове
30.11.2020, 13:290 Дорожно-ремонтные работы проходят в Любятово 30.11.2020, 13:100 Эстония просит Россию согласовать ремонт моста на КПП «Куничина Гора – Койдула» 30.11.2020, 12:391 Ремонт дороги на улице Инженерной в Пскове поспособствовал увеличению аварийности 30.11.2020, 12:140 Тротуар и дорогу отремонтировали возле детского сада №25 в Пскове
30.11.2020, 10:432 Светофоры и переходы признаны самыми действенными мерами по снижению смертности на дорогах 30.11.2020, 10:021 ВАЗ с пьяным водителем опрокинулся на объездной дороге Пскова 30.11.2020, 08:220 В России изменят теоретическую часть экзамена на права 30.11.2020, 07:591 Два легковых автомобиля столкнулись в Пскове
29.11.2020, 22:180 30 ноября перекроют участок улицы Некрасова 29.11.2020, 19:130 Житель Опочки лишится 200 тысяч рублей и прав за пьяное вождение 29.11.2020, 18:2441 Псковичи испортили новые пешеходные дорожки на улице Кузбасской дивизии 29.11.2020, 17:110 Фотофакт: Люк провалился на улице Вокзальной
29.11.2020, 16:090 Фургон съехал с дороги под Новоржевом, пострадала пассажирка 28.11.2020, 19:290 В Пскове таксист не уступил дорогу «Ауди», пострадали два человека 28.11.2020, 14:382 Петербуржцы пострадали в ДТП на трассе в Псковском районе 28.11.2020, 10:052 Пьяный водитель врезался в световую опору на Октябрьском проспекте в Пскове
27.11.2020, 22:306 Дорога через поселок Велье превратилась в скоростную трассу для большегрузов, жалуются местные жители 27.11.2020, 19:470 ДТП с участием двух машин произошло в Пскове 27.11.2020, 19:411 В комитет по транспорту не поступало заявление об увольнении от главы «Псковпассажиравтотранса» 27.11.2020, 17:070 Компания «Эгле» продолжит реконструкцию улицы Поземского в Пскове
27.11.2020, 16:430 ПЛН:ТВ: Как псковичи оценивают качество дорог в городе? 27.11.2020, 16:413 Завершается реконструкция дороги Лавры - граница с Латвией 27.11.2020, 13:390 Участок улицы Некрасова в Пскове перекроют 30 ноября 27.11.2020, 12:480 Ребенок пострадал в результате ДТП в Новосокольниках
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.