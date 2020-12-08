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В Пскове выбирают подрядчиков на ремонт дорог в 2021 году

Администрация Пскова ищет подрядчиков для ремонта дорог в 2021 году. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

В частности, объявлен аукцион на ремонт Октябрьского проспекта (на участке от улицы Свердлова до Октябрьской площади). В него также включены Октябрьская площадь, площадь Ленина (в том числе улица Советская от улицы Поземского до Октябрьской площади), проезд к улице Ленина, улица Леона Поземского (от Советской до Советского моста), улица Воровского (от км 0+085 до км 0+125). Начальная цена контракта - 111 млн 990 тыс. 903,60 рубля. Аукцион проведут 16 декабря.

Заданием предусмотрено фрезерование 30284 кв. метров покрытия, ремонт тротуара, регулировка высотного положения крышек 270 люков с подъемом на высоту до 10 см, устройство тактильной плитки, демонтаж и монтаж пешеходных ограждений, нанесение разметки.

Завершить работы планируется до 31 августа 2021 года.

Также проводятся торги на ремонт улицы Инженерной (на участке от дома № 12 по улицы Инженерной до улицы Алтаева), в том числе дублера (на участке от дома №12 до дома №100 по Инженерной). Начальная цена составляет 65 млн 746 тыс. 454,40 рубля. Вид договора подряда - контракт с фиксированной ценой. Аукцион проведут 16 декабря.

Протяженность ремонтируемого участка – 0,660 км. Ширина проезжей части – от 14 до 20 метров. Предусмотрено фрезерование 25798 кв. метров покрытия, ремонт тротуара, регулировка высотного положения крышек 11 люков с подъемом на высоту до 10 см, демонтаж и монтаж пешеходных ограждений, нанесение разметки. Закончить ремонт подрядчик должен до 31 августа 2021 года.

Кроме того, объявлен аукцион на реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии (от улицы Никольской до улицы Западной), улицы Западной (от Кузбасской Дивизии до улицы Коммунальной), улицы Байкова (от Западной до улицы Рокоссовского, 1 пусковой комплекс). Начальная цена - 304 млн 581 тыс. 850 рублей. Срок завершения работ - 1 декабря 2022 года. Аукцион проведут 15 декабря.