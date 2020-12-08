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Михаил Ведерников оценил реконструкцию моста через Шелонь в Дедовичах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 8 декабря, посетил отремонтированный мост через реку Шелонь в Дедовичах. Рабочее движение по мосту было запущено в начале декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

На объекте главу региона сопровождали вице-губернатор Василий Осипов, руководитель муниципалитета Геннадий Афанасьев, представители подрядной организации.

Подрядчик доложил губернатору, что основная часть работ уже выполнена. Ремонт шел с опережением графика. Новый мост возведен, все необходимые испытания проведены. Окончательное завершение проекта запланировано на следующий год. Перед этим строителям предстоит разобрать временную переправу, движение по которой в настоящий момент уже закрыто, а также завершить благоустройство прилегающей территории.

Михаил Ведерников положительно оценил оперативность работы подрядчика на объекте, а также качество их выполнения.

Глава района в свою очередь обратился с просьбой передать муниципальному образованию материалы, которые освобождаются с разборки временного моста. Они могут быть направлены на отсыпку других участков улично-дорожной сети. Представитель подрядной организации согласился. «Будем сотрудничать», - ответил он.

Представитель «Псковавтодора» также обратил внимание, что приведение в порядок этой территории будет продолжено. В следующем году в рамках нацпроекта от моста в сторону деревни Дуброво будет отремонтирован и участок автодороги.

Напомним, что контракт на капитальный ремонт моста через реку Шелонь на 10-ом км автомобильной дороги Дубровка — Дедовичи был заключен 9 декабря 2019 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 30 ноября 2021 года. Общая стоимость работ составляет свыше 700 млн рублей. Основная их часть направлена из федерального бюджета.