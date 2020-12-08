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Более 800 метров дороги осветили в Пушкинских Горах по «дорожному» нацпроекту

Работы по строительству наружного искусственного освещения завершили в Пушкинских Горах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, фонари установили на региональной дороге Пушкинские Горы - Пушкиногорское шоссе, которая проходит по улице Лермонтова. Протяженность объекта - 867 метров.

Мероприятие по повышению безопасности дорожного движения в составе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнила подрядная организация ООО «Формоза-Сервис» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

Подрядчик провел устройство островков, установил 32 металлические опоры, 40 светодиодных светильников, смонтировал около 1,5 тысячи метров кабеля. После прокладки кабеля восстановил асфальтобетонное покрытие на дороге, а также выполнил работы по восстановлению растительного слоя на островках с посевом многолетних трав.

На работы затратили около 5 млн рублей. Объект реализовали за счет средств областного бюджета.

Гарантийный срок на опоры ЛЭП составляет 10 лет, верхний слой покрытия из асфальтобетона - 4 года, светильники, кабели и другое электрооборудование - 3 года, бортовые камни - 2 года.

Дорога относится к III технической категории, является основной улицей районного значения.

Добавим, что в этом году в указанный национальный проект также включили строительство наружного искусственного освещения в Опочке (на участке дороги Опочка - Красногородск - граница с Латвийской Республикой длиной 2,2 км) и на отрезке дороги Корытово – Пристань протяженностью 4,2 км.