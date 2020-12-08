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Четыре обновленные улицы в Пскове сдали в эксплуатацию

Состоялась приемка еще четырех объектов улично-дорожной сети города Пскова, отремонтированных в этом году на средства регионального дорожного фонда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, речь идет об улице Ипподромной и Хлебном проезде в районе Запсковье, улицах Лесной и Харченко в микрорайоне «Кресты». В общей сложности отремонтировали более 1,8 км дорожного покрытия.

Улицу Ипподромную привели в порядок на участке протяженностью около 700 метров от улицы Индустриальной до улицы Инженерной. Ремонт произвела подрядная организация ООО «ДорСтройСервис» по контракту с управлением городского хозяйства администрации города Пскова на сумму более 7 млн рублей.

Дорожники провели фрезерование существующего покрытия проезжей части и выполнили устройство двух слоев нового покрытия из асфальтобетона. Вдоль дороги обрезали кустарник, с обочин срезали скопившийся грунт и укрепили их асфальтогранулятом с добавлением щебня.

Хлебный проезд отремонтировали от улицы Крупской до улицы Аллейной. Протяженность объекта составляет 283 метра, площадь покрытия – более 1,5 тысячи квадратных метров. Стоимость работ оценивается в 2,8 млн рублей. ООО «Гепард» отфрезеровало старое покрытие и уложило новое, заменило бортовой камень, спилило деревья, обустроило тротуар. Обочины очистили от лишнего грунта, укрепили, восстановили зеленую зону.

Улицу Харченко обновили на участке от Ленинградского шоссе до улицы Лесной, а Лесную – на отрезке длиной 600 метров. Общая протяженность составила 877 метров. Подрядчик «УДС Псков» расчистил прилегающую территорию от кустарника и деревьев, прочистил и удлинил водосборную канаву, восстановил водопропускную трубу, выровнял дорожное полотно, заменил асфальтобетонное покрытие, обустроил парковку, укрепил обочины, нанес разметку. Стоимость ремонта составила 16,5 млн рублей.

Гарантийный срок устранения подрядчиками дефектов на верхний слой покрытия составляет 4 года, на разметку термопластиком – 1 год.